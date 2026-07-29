Макрон будет помогать в поиске решений по укреплению ПВО Украины, – Зеленский

В среду, 29 июля, президент Владимир Зеленский провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики обсудили подготовку к зиме, в частности укрепление системы ПВО.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

Что говорили Зеленский и Макрон?

Владимир Зеленский проинформировал французского лидера о деталях встреч в Белом доме и Сенате США, а также о перспективах, которые сейчас открываются в дипломатии.

Нужно использовать каждый шанс, который может приблизить нас к миру, и мы скоординировали наши возможные шаги. Спасибо за готовность помогать и прилагать все необходимые усилия,

– добавил президент.

Во время разговора Макрон рассказал Зеленскому о масштабных лесных пожарах во Франции. В ответ президент предложил помощь и подчеркнул, что Украина всегда готова поддержать тех, кто помогает ей в борьбе против российской агрессии.

Отдельной темой стала подготовка к зиме – речь шла, в частности, о поставках комплектов для ПВО и энергетики, в которых сейчас нуждается Украина.

Франция будет работать над поиском решений, чтобы поддержать Украину. Спасибо!

– подытожил глава государства.

Напомним, во вторник, 28 июля, Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

В ходе встречи лидеры стран обсудили реализацию решения о предоставлении Украине лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot. Еще одной важной темой стала необходимость активизации дипломатического процесса. Зеленский отметил, что команды двух стран должны согласовать детали дальнейшего взаимодействия.