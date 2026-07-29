Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

Про що говорили Зеленський та Макрон?

Володимир Зеленський поінформував французького лідера про деталі зустрічей у Білому домі та Сенаті США, а також перспективи, які зараз є в дипломатії.

Треба використати кожен шанс, який може наблизити нас до миру, і ми скоординували наші можливі кроки. Дякую за готовність допомагати та докладати всіх необхідних зусиль,

– додав президент.

Під час розмови Макрон розповів Зеленському про масштабні лісові пожежі у Франції. У відповідь президент запропонував допомогу та наголосив, що Україна завжди готова підтримати тих, хто допомагає їй у боротьбі проти російської агресії.

Окремою темою стала підготовка до зими – йшлося зокрема про постачання пакетів для ППО й енергетики, яких зараз потребує Україна.

Франція буде працювати над пошуком рішень, щоб підтримати Україну. Дякую!

– підсумував глава держави.

Нагадаємо, у вівторок, 28 липня, Володимир Зеленський провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Під час зустрічі лідери країн обговорили реалізацію рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем Patriot. Ще однією важливою темою стала необхідність активізації дипломатичного процесу. Зеленський зазначив, що команди двох країн мають узгодити деталі подальшої комунікації.