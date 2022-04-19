Макрон еще больше опережает Ле Пен перед вторым туром выборов

Действующий президент Франции лидирует накануне 2-го тура выборов. Такие выводы можно сделать благодаря опросам.

Согласно 3 социологическим исследованиям, лучший результат у Эммануэля Макрона.

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Опрос Ipsos показал, что Макрон набирает 56,5% голосов, опрос Opinionway – 56%, Ifop – 55%.

Если сравнивать с последними результатами, то это на процентный пункт больше. А также на три процентных пункта больше по сравнению со средним показателем 5 опросов перед первым туром.

Второй тур выборов во Франции должен пройти 24 апреля 2022 года.

Что известно о первом туре

В первом же Макрон одержал победу. Он набрал более 27,6% голосов избирателей. В то же время Марин Ле Пен – более 23,41%.

Глава партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон замыкает тройку лидеров с 21,95% голосов. Остальные кандидаты имеют на своем счете менее 7,05%.

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