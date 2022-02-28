Макрон хочет изъять виллы, яхты и люксовые автомобили у попавших под санкции россиян

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет провести полную инвентаризацию вилл, яхт и люксовых автомобилей россиян, попавших в список санкций из-за войны в Украине, чтобы их изъять.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер добавил, что в стране планируют выявить всех россиян, которые могут иметь активы во Франции и были добавлены в европейский санкционный список из-за их близости к российским властям.

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Ранее сообщалось, что власти Франции передадут Украине 33 тонны гуманитарной помощи из-за вторжения страны-агрессора. У переселенцев из Украины в Молдову будут, в частности, палатки, лекарства и одеяла от Франции.

Добавим, что большинство государств проголосовали за прекращение участия России в органах Совета Европы. Однако не все страны-члены были за это. Санкции поддержали 42 из 47 членов организации.

Кто не поддержал санкции против России:

сама Россия;

представитель Азербайджана не пришел на заседание;

Турция воздержалась от участия в голосовании;

Сербия тоже воздержалась;

Армения выступила против.

Все остальные государства, приверженные России, проголосовали за ее исключение из организации. Заметим, в пятницу, 25 февраля, Совет Европы приостановил участие России в Парламентской ассамблее и Комитете министров.

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