Міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер додав, що в країні планують виявити всіх росіян, які можуть мати активи у Франції та були додані до європейського санкційного списку через їхню близькість до російської влади.

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Раніше повіомлялося, що влада Франції передасть Україні 33 тонни гуманітарної допомоги через вторгнення країни-агресорки. Зокрема, переселенці з України до Молдови матимуть, зокрема, намети, ліки та ковдри від Франції.

Додамо, що переважна більшість держав проголосували за припинення участі в органах Ради Європи. Однак не всі країни-члени були за це. Санкції підтримали 42 з 47 членів організації.

Хто не підтримав санкції проти Росії:

сама Росія;

представник Азербайджану не прийшов на засідання;

Туреччина утрималася від участі в голосуванні;

Сербія також утрималася;

Вірменія виступила проти.

Усі інші держави, які прихильні до Росії, проголосували за її виключення з організації. Зауважимо, у п'ятницю, 25 лютого Рада Європи зупинила участь Росії в Парламентській асамблеї та Комітеті міністрів.

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