Макрон и Джонсон договорились усилить военную поддержку Украины

Франция и Великобритания усилят военную поддержку Украины. Об этом договорились президент Эммануэль Макрон и премьер Борис Джонсон.

Политики встретились в Германии в рамках саммита "Большой семерки". Британский лидер подчеркнул, что страны должны поддержать Украину, чтобы укрепить позиции как в войне, так и в любых переговорах.

Кстати Макрон и Джонсон пришли к выводу, что есть возможность переломить ход войны в Украине, - Guardian

Также Джонсон рассказал, что политики намерены усилить англо-французское сотрудничество в области обороны и безопасности.

Поддержка может изменить ход войны

По информации СМИ, в своем разговоре Макрон и Джонсон согласились, что есть возможность переломить ход войны. Именно для этого нужно усилить поддержку Украины. Киев должен иметь максимально сильные позиции.

К слову, Макрон, как пишут журналисты, поддерживает запрет на экспорт российского золота. Также Париж не против ограничения цен на российскую нефть.

Зеленский позвонил Трюдо

Президент Владимир Зеленский сообщил , что побеседовал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. На фоне саммита G7 политики скоординировали позиции и обсудили дальнейшее наращивание оборонной поддержки Украины.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Канаду за финансовую помощь и поддержку в противодействии российской агрессии.

Продолжается саммит G7: что известно

В Германии 26 июня стартовал саммит лидеров стран "Большой семерки". Встреча проходит на территории замка Эльмау, расположенного в баварских Альпах.

СМИ пишут, что в ходе саммита политики обяжутся оказывать бессрочную поддержку Украине в финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической сферах. Лидеры G7 взвешивают возможность использовать доходы от тарифов для этой цели.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц тоже обсудили Украину. Они заверили, что Запад – единственный в поддержке государства.

Кстати, раньше Шольц рассказывал, что Украине нужен план Маршалла для восстановления после войны. Эту тему также обсудили во время саммита.

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