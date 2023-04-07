Макрон летел в Китай не об Украине говорить: какие реальные интересы Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Китай на встречу к главе КНР Си Цзиньпину. Сомнительно, что они много говорили о войне на Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог Рамиз Юнус. По его словам, прежде всего Макрон летел в Китай не из-за войны в Украине. Не зря он взял с собой около 50 бизнесменов. Это свидетельствует о том, что они больше рассматривали экономические вопросы, а не политические.

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Китай заинтересован в сотрудничестве с ЕС

У Евросоюза, в частности Франции, много общих экономических интересов с Китаем, на которые ударила война России против Украины. Они однозначно хотят скорейшего завершения боевых действий. Не зря, как считает Юнус, и Макрон, и канцлер Германии Олаф Шольц пытались склонять Украину к переговорам. Но, к счастью, Киев на это не согласился.

Среди всего Макрон и Си будут размышлять, как сделать так, чтобы война закончилась, и чтобы это было выгодно и Франции, и Китаю. У всех есть свои интересы,

– отметил Юнус.

Китай тоже имеет свои интересы. Им не очень выгодно, что Россия полностью проиграла. Однако Пекину будет полезно, если Россия будет серьезно ослаблена. Тогда они смогут диктовать Москве свои условия.

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Кроме того, у Евросоюза и Китая есть общие интересы. Они заинтересованы в совместной торговле, которая помогала бы развивать экономику

Си важно сохранить нормальные отношения с ЕС. Не зря недавно прозвучало заявление посла Китая в ЕС, что критики слишком буквально воспринимают слова о "безграничной дружбе" между Китаем и Россией. Также Пекин заинтересован не идти на серьезную конфронтацию с США, которая привела бы к горячей фазе ситуации с Тайванем.

– уверен Юнус.

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