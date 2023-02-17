Макрон назвал четыре поражения Путина в войне с Украиной

Украина уже почти год отражает атаки России, начавшей против нас полномасштабную войну. Однако все планы Кремля провалились и это уже ясно желаний наши партнеры.

Например, президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции заявил, что Владимир Путин уже потерпел 4 поражения. Самая первая, конечно, на поле боя.

Обратите внимание Глубинной коррупции в Украине нет, ее частично вымела война, – Зеленский

Поражения Путина по версии Макрона

Прежде Эммануэль Макрон отметил то, что Россия потерпела поражение на поле боя, ведь в Кремле верили в то, что через несколько дней или недель Украина упадет, но храбрость и мужество украинских сил обороны, украинского народа и политических лидеров страны разрушили эти планы. Сначала планы россиян потерпели провал на Севере, затем украинские войска освободили Херсон.

Вторым поражением Макрон назвал колониальную ментальность России. Президент Франции подчеркнул, что Москва создает дисбаланс не только на Украине, но и на Кавказе и в Африке, в частности, используя ППК "Вагнера". Здесь Макрон вспомнил, что говорил о вагнеровцах с Путиным год назад и глава Кремля уверял, что никак не причастен к этой организации, а сейчас она фактически является основной силой врага в Донецкой области.

Третье поражение – это поражение, если мы говорим о будущем. Поскольку результат консолидации украинских сил, это решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО. И я хочу сказать, что я очень поддерживаю вас. Мы надеемся на более широкое международное сотрудничество, поскольку сейчас все больше растет недоверие к России.

– заявил Макрон.

Четвертое поражение Путина Макрон называет избранный им путь войны. Также французский лидер подчеркнул, что географически Россия всегда будет оставаться частью Европы. Также он призвал международных партнеров усиливать усилия по поддержке Украины.

Напомним, Мюнхенская конференция в Германии начала свою работу 17 февраля и продлится 3 дня. Президент Владимир Зеленский выступил на ней в режиме видеосвязи.