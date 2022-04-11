Макрон назвал условие, при котором готов приехать в Киев
11 апреля 2022 , 22:03Читати новину українською
Источник:BFMTV
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что в будущем может приехать в Украину и не отказывается от такой поездки. При этом не хочет, чтобы его визит превратился в формальность.
Он хочет приехать, чтобы достичь конкретного результата в вопросе установления мира.
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Я готов поехать в Киев, если будет полезно. Я не сделаю этого только для того, чтобы посетить посольство,
– заявил он.
Эммануэль Макрон не исключает, что в ближайшее время поедет в Украину. Но его поездка будет только при условии, если визит приведет к результатам в этом процессе.
Он также добавил, что хотел бы, что визит помог наладить диалог между президентами Украины и России.