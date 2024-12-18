Макрон пропустит встречу с европейскими лидерами и Зеленским и саммит ЕС: в чем причина

Эммануэль Макрон не будет участвовать во встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, которая состоится 18 декабря. Причиной послужило стихийное бедствие в заморских территориях Франции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". Отмечается, что президент Франции также не посетит саммит Европейского Союза, запланированный на четверг, 19 декабря.

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Президент Франции отправляется на Майотту

По словам дипломатов, Эммануэль Макрон не будет участвовать во встрече с президентом Украины и лидерами Германии, Италии, Польши, Дании и Нидерландов, которую организует генеральный секретарь НАТО в Брюсселе.

Ранее в Politico также сообщали, что Макрон будет представлен на саммите ЕС немецким канцлером немецким канцлером Олафом Шольцем – "в соответствии с устоявшейся практикой между Францией и Германией".

Тем временем сам Макрон отправляется на Майотту – французскую заморскую территорию в Индийском океане, которая преодолевает последствия разрушительного тропического циклона "Чидо". Ранее префект Майотты предоставил предварительную оценку последствий циклона на архипелаге. Он предполагает, что количество погибших может достигать нескольких сотен или даже приблизиться к тысяче.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выразила солидарность с жителями Майотты и заявила о готовности координировать помощь из Европы. Сообщается, что архипелаг уже столкнулся с нехваткой воды, пищи и топлива.