Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода". Зазначається, що президент Франції також не відвідає саміт Європейського Союзу, запланований на четвер, 19 грудня.

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Президент Франції вирушає на Майотту

За словами дипломатів, Еммануель Макрон не братиме участі у зустрічі з президентом України та лідерами Німеччини, Італії, Польщі, Данії та Нідерландів, яку організовує генеральний секретар НАТО в Брюсселі.

Раніше в Politico також повідомляли, що Макрон буде представлений на саміті ЄС німецьким канцлером Олафом Шольцом – "відповідно до усталеної практики між Францією та Німеччиною".

Тим часом сам Макрон вирушає на Майотту – французьку заморську територію в Індійському океані, яка долає наслідки руйнівного тропічного циклону "Чідо". Раніше префект Майотти надав попередню оцінку наслідків циклону на архіпелазі. Він припускає, що кількість загиблих може сягати кількох сотень або навіть наблизитися до тисячі.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також висловила солідарність із жителями Майотти та заявила про готовність координувати допомогу з Європи. Повідомляється, що архіпелаг вже зіштовхнувся з нестачею води, їжі та палива.