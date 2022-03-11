Макрон не исключает отключения от SWIFT "Газпромбанка" и "Сбербанка"

За военное вторжение России в Украину уже семь российских банков отключены от SWIFT. ЕС планирует расширить санкции, которые могут затронуть "Газпромбанк" и "Сбербанк".

Макрон не исключает эмбарго на энергоресурсы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отключения еще группы российских банков от системы SWIFT.

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Также речь идет о вероятном эмбарго на нефть и газ из России.

"Ничего из того, что вы сказали, не запрещено", – ответил Макрон на вопрос о том, может ли ЕС отключить от SWIFT "Газпромбанк" и "Сбербанк" и ввести эмбарго на российские энергоресурсы.

Макрон отметил, что санкционная политика будет зависеть от развития событий в Украине.

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