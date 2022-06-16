Макрон объяснил, зачем столько раз звонил Путину, и написал твит на украинском
Источник:"Европейская правда"
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что иногда его звонки к Владимиру Путину происходили по просьбе Киева, однако все чаще он звонил лидеру Кремля по собственной инициативе.
Макрон о звонках Путину
Президент Франции во время визита в Киев подтвердил украинским журналистам, что его общение с Путиным не дало результата, и теперь это особенно чувствует.
Украина должна сама вести переговоры с Россией, - Макрон
Он заявил, что учитывая то количество часов, которые он провел в разговорах с Путиным, и учитывая то прозрение после посещения Ирпеня и Бучи, Макрон очень разочарован.
"Разочарование – это даже недостаточно сильное слово, учитывая то, к чему привели действия этого человека ", – объяснил он.
Эммануэль Макрон подчеркнул, что иногда и украинские власти просили его позвонить в Кремль.
Иногда я звонил по просьбе президента Зеленского, когда он хотел донести до Путина определенные мессиджи или предложения,
– заявил президент Франции.
Он также утверждает, что не питал иллюзий относительно намерений российского лидера.
"Именно поэтому я приложил столько усилий, чтобы эта война не начиналась. Поэтому зимой ездил в Москву, и до того столько времени провел с этим человеком. Потому что я понимал, что каждый новый шаг будет создавать что-то необратимое и для Украины, и для России ", – подчеркнул Макрон.
Макрон написал твиты на украинском
После визита в Киев Эммануэль Макрон написал три твита на украинском языке.
Прежде всего президент Франции подчеркнул, что Украина является частью европейской семьи.
Вместе со своими партнерами из Германии, Италии и Румынии, поддерживая статус Украины как непосредственного кандидата на вступление в Европейский союз, мы подтверждаем это президенту Зеленскому,
– написал он.
Впоследствии он добавил, что в ближайшие дни, как только Еврокомиссия определит рамки для обсуждения, 27 государств-членов ЕС должны будут вместе принять важные исторические решения, чтобы воплотить обещания. "Мы должны показать Украине решительный и четкий поступок", – выразился он.
Кроме того, Макрон отметил, что в краткосрочной перспективе для разработки с Украиной ответов на вопросы безопасности, энергетики, мобильности, укрепления инфраструктуры и молодежи европейцам предстоит найти новые формы союзов.
За что критикуют Эммануэля Макрона: основное
- Владимир Зеленский рассказал, что Макрон предлагал Украине пойти на территориальные уступки , чтобы якобы "сохранить лицо Путина". В ответ украинский президент подчеркнул, что Украина не готова уступать свои территории.
- Президент Франции также призвал не унижать Россию , чтобы после войны она выбралась из изоляции. Заявление французского лидера подверг резкой критике Дмитрий Кулеба.
- Позиция Макрона не нашла поддержки и в Польше. Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий предложил тем, кто хочет сохранить лицо Путина, отдать свои территории.
- Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц подвергаются критике, поскольку поддерживают связь с Путиным. Соответствующую стратегию поддерживают не все страны ЕС.
- В Эстонии глава комиссии иностранных дел Марко Михкельсон сказал, что звонки Путину – это путь к новой агрессии . Также бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что разговоры с Путиным – это "звонки террористу" .