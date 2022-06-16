Макрон объяснил, зачем столько раз звонил Путину, и написал твит на украинском

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что иногда его звонки к Владимиру Путину происходили по просьбе Киева, однако все чаще он звонил лидеру Кремля по собственной инициативе.

Макрон о звонках Путину

Президент Франции во время визита в Киев подтвердил украинским журналистам, что его общение с Путиным не дало результата, и теперь это особенно чувствует.

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Он заявил, что учитывая то количество часов, которые он провел в разговорах с Путиным, и учитывая то прозрение после посещения Ирпеня и Бучи, Макрон очень разочарован.

"Разочарование – это даже недостаточно сильное слово, учитывая то, к чему привели действия этого человека ", – объяснил он.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что иногда и украинские власти просили его позвонить в Кремль.

Иногда я звонил по просьбе президента Зеленского, когда он хотел донести до Путина определенные мессиджи или предложения,

– заявил президент Франции.

Он также утверждает, что не питал иллюзий относительно намерений российского лидера.

"Именно поэтому я приложил столько усилий, чтобы эта война не начиналась. Поэтому зимой ездил в Москву, и до того столько времени провел с этим человеком. Потому что я понимал, что каждый новый шаг будет создавать что-то необратимое и для Украины, и для России ", – подчеркнул Макрон.

Макрон написал твиты на украинском

После визита в Киев Эммануэль Макрон написал три твита на украинском языке.

Прежде всего президент Франции подчеркнул, что Украина является частью европейской семьи.

Вместе со своими партнерами из Германии, Италии и Румынии, поддерживая статус Украины как непосредственного кандидата на вступление в Европейский союз, мы подтверждаем это президенту Зеленскому,

– написал он.



Впоследствии он добавил, что в ближайшие дни, как только Еврокомиссия определит рамки для обсуждения, 27 государств-членов ЕС должны будут вместе принять важные исторические решения, чтобы воплотить обещания. "Мы должны показать Украине решительный и четкий поступок", – выразился он.

Кроме того, Макрон отметил, что в краткосрочной перспективе для разработки с Украиной ответов на вопросы безопасности, энергетики, мобильности, укрепления инфраструктуры и молодежи европейцам предстоит найти новые формы союзов.

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