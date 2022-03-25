Макрон обсудит с Путиным эвакуацию граждан из Мариуполя

Франция работает над организацией эвакуации мирного населения из Мариуполя. В этом стране будут также помогать Турция и Греция.

Соответствующее заявление 25 марта сделал французский лидер Эммануэль Макрон. Он намерен обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным.

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Франция хочет помочь гражданским в Мариуполе

В то же время Макрон отметил, что французские официальные лица находятся в связи с мэром Мариуполя. Как пишет издание Le Figaro, политик пообещал "организовать все в лучших условиях". Он подчеркнул, что 150 тысяч местных жителей по-прежнему живут в катастрофических условиях.

Ранее Макрон уже обсуждал ситуацию в Мариуполе с российским диктатором. Французский лидер просил его о конкретных мерах по снятию осады города и открытию гуманитарного доступа.

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