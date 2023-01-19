Снова за старое: Макрон еще раз заговорил о необходимости диалога с Путиным

Несмотря на то, что Франция поддерживает украинский народ в войне против российской агрессии. Глава страны Эммануэль Макрон все еще убежден, что нужно поддерживать диалог со страной-агресором.

Соответствующее заявление Макрон озвучил в новом интервью испанскому СМИ. Французский лидер также попытался оправдаться за свои слова, что "не нужно унижать россиян".

Внимание Франция рассматривает возможность отправки собственных танков Leclerc в Украину, – Politico

Макрон до этого неоднократно выступал за диалог с Путиным. По его словам, они не контактировали в последние недели, но регулярно поддерживали связь до и после полномасштабного вторжения России в Украину.

Города не меняются, география не меняется. Можно сражаться с лидерами, идеями, проектами. Мы делаем это решительно, не двусмысленно и без лицемерия. Но в перспективе странам-соседям нужно знать, как найти пути и средства для восстановления мира. Когда это произойдет,

– отметил Макрон.

Он отметил, что поступками уже показал, что Франция больше всего стоит рядом с украинским народом, военной помощью и санкциями.

"Нет никакой двусмысленности, но сохранить способность к диалогу мы должны", – добавил Макрон.

Макрон пытался терпеть Путина

С начала полномасштабного вторжения России Эммануэль Макрон, по-видимому, стал рекордсменом среди проведенных телефонных разговоров с Путиным среди иностранных лидеров.

Особенно часто Макрон разговаривал с кремлевским диктатором в начале вторжения.

В украинском инфопространстве тема телефонных разговоров президента Франции и российского диктатора стала мемом.

Особенно потому, что эти разговоры были бессодержательными и неэффективными. Почему французский лидер все еще верит, что с Путиным можно о чем-то договориться – непонятно. Российский диктатор не стремится к миру – это самая главная причина, почему подобные усилия напрасны.

Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить Украине легкие танки AMX-10 RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion. Это существенно поможет украинской армии.