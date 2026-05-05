Необычный дуэт: сеть облетело видео, на котором Макрон и Пашинян исполнили легендарный шансон

Во время официального ужина в Ереване царила очень теплая и дружеская атмосфера. Президент Франции и премьер-министр Армении исполнили песню легендарного шансьонье Шарля Азнавура.

Об атмосфере во время встречи рассказала армянская журналистка Аньес Вахрамян в соцсети Х.

Что известно о встрече Макрона и Пашиняна?

Во время официального ужина руководителей Франции и Армении гости точно не скучали. В сети завирусилось видео, на котором Эммануэль Макрон с микрофоном в руках поет La Boheme выдающегося певца Шарля Азнавура под аккомпанемент барабанов Никола Пашиняна, известного своей любовью к музыке.

Обратите внимание! Шарль Азнавур – самый известный французский шансонье, поэт, композитор, актер армянского происхождения. Азнавур считал себя французом, поскольку родился и начал свою карьеру во Франции, но он никогда не забывал о своих корнях. После землетрясения в Армении в 1988 году Шарль Азнавур организовал фонд помощи, а затем ассоциацию "Азнавур и Армения". В конце жизни получил армянское гражданство и был послом страны в Швейцарии.

Никол Пашинян известен своим чувством юмора. Недавно армянский и польский премьеры рассмешили сеть неожиданным видео, на котором к Пашиняну подбегает Туск, после чего они обнимаются.

