Соответствующее видео опубликовали в NEWS AM.

Смотрите также Отказались от претензий по территориям: Армения и Азербайджан опубликовали текст мирного соглашения

Что известно о конфликте Пашиняна в метро? Пашинян спустился в метро со значком в виде карты Армении. Он сел напротив женщины, которая сказала, что она из Нагорно-Карабахской республики и у нее есть другая карта. Пассажирка обвинила Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха азербайджанцам.

В ответ премьер накричал на женщину и спросил, почему она сама не осталась там.

Мы сделали все, чтобы вы жили в Карабахе, и в 2023 году именно вы обвиняли меня в том, что закрыли границы, чтобы народ не выезжал из Карабаха в Армению. Теперь вы приехали сюда и говорите: "Ой, а мы хотели вернуться". А мы потратили миллиарды из заработанного гражданами Армении, чтобы вы там оставались. Так почему же вы не остались? И об этой карте не говорите с таким пренебрежением. Не пытайтесь, беглецы, говорить, будто я сдал Карабах,

– эмоционально заявил Пашинян.

Напомним, что Карабах с 2023 года находится под полным контролем Азербайджана. Почти 100% армянского населения регион покинуло. А 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование.

"Ваш сын будет жить на этой карте, учтите", – выкрикнул армянский премьер, демонстрируя свой значок.

После огласки Пашинян извинился у женщины и ее сына, на которых повысил голос. Он предложил лично встретиться.

Также премьер признал за собой такой недостаток, как чрезмерно эмоциональное отношение к актуальным событиям.

Последние новости с участием Никола Пашиняна