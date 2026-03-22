Відповідне відео опублікували у NEWS AM.

Дивіться також Відмовилися від претензій щодо територій: Вірменія й Азербайджан опублікували текст мирної угоди

Що відомо про конфлікт Пашиняна у метро? Пашинян спустився у метро зі значком у вигляді карти Вірменії. Він сів навпроти жінки, яка сказала, що вона з Нагірно-Карабаської республіки та у неї є інша карта. Пасажирка звинуватила Пашиняна у здачі Нагірного Карабаху азербайджанцям.

У відповідь прем'єр накричав на жінку і запитав, чому вона сама не залишилася там.

Ми зробили все, щоб ви жили в Карабаху, і 2023 року саме ви звинувачували мене в тому, що закрили кордони, щоб народ не виїжджав із Карабаху до Вірменії. Тепер ви приїхали сюди і кажете: "Ой, а ми хотіли повернутися". А ми витратили мільярди із заробленого громадянами Вірменії, щоб ви там залишалися. То чому ж ви не залишилися? І про цю карту не говоріть із такою зневагою. Не намагайтеся, втікачі, казати, ніби я здав Карабах,

– емоційно заявив Пашинян.

Нагадаємо, що Карабах із 2023 року перебуває під повним контролем Азербайджану. Майже 100% вірменського населення регіон залишило. А 1 січня 2024 року Нагірно-Карабаська республіка припинила своє існування.

"Ваш син житиме на цій карті, врахуйте", – викрикнув вірменський прем'єр, демонструючи свій значок.

Після розголосу Пашинян перепросив у жінки та її сина, на яких підвищив голос. Він запропонував особисто зустрітися.

Також прем'єр визнав за собою таку ваду, як надмірно емоційне ставлення до актуальних подій.

Сварка Пашиняна у метро: дивіться відео

Останні новини за участі Нікола Пашиняна