Відповідне відео опублікували у NEWS AM.
Що відомо про конфлікт Пашиняна у метро?
Пашинян спустився у метро зі значком у вигляді карти Вірменії. Він сів навпроти жінки, яка сказала, що вона з Нагірно-Карабаської республіки та у неї є інша карта.
Пасажирка звинуватила Пашиняна у здачі Нагірного Карабаху азербайджанцям.
У відповідь прем'єр накричав на жінку і запитав, чому вона сама не залишилася там.
Ми зробили все, щоб ви жили в Карабаху, і 2023 року саме ви звинувачували мене в тому, що закрили кордони, щоб народ не виїжджав із Карабаху до Вірменії. Тепер ви приїхали сюди і кажете: "Ой, а ми хотіли повернутися". А ми витратили мільярди із заробленого громадянами Вірменії, щоб ви там залишалися. То чому ж ви не залишилися? І про цю карту не говоріть із такою зневагою. Не намагайтеся, втікачі, казати, ніби я здав Карабах,
– емоційно заявив Пашинян.
Нагадаємо, що Карабах із 2023 року перебуває під повним контролем Азербайджану. Майже 100% вірменського населення регіон залишило. А 1 січня 2024 року Нагірно-Карабаська республіка припинила своє існування.
"Ваш син житиме на цій карті, врахуйте", – викрикнув вірменський прем'єр, демонструючи свій значок.
Після розголосу Пашинян перепросив у жінки та її сина, на яких підвищив голос. Він запропонував особисто зустрітися.
Також прем'єр визнав за собою таку ваду, як надмірно емоційне ставлення до актуальних подій.
Сварка Пашиняна у метро: дивіться відео
