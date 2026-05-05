Про атмосферу під час зустрічі розповіла вірменська журналістка Аньєс Вахрамян у соцмережі Х.

Дивіться також "Ми граємо, ви танцюєте": прем’єр-міністр Вірменії Пашинян заснував власний музичний гурт

Що відомо про зустріч Макрона й Пашиняна?

Під час офіційної вечері очільників Франції та Вірменії гості точно не нудьгували. У мережі завірусилось відео, на якому Еммануель Макрон з мікрофоном в руках співає La Boheme видатного співака Шарля Азнавура під акомпанемент барабанів Нікола Пашиняна, відомого своєю любов'ю до музики.

Зверніть увагу! Шарль Азнавур – найвідоміший французький шансоньє, поет, композитор, актор вірменського походження. Азнавур вважав себе французом, оскільки народився і почав свою кар'єру у Франції, але він ніколи не забував про своє коріння. Після землетрусу у Вірменії в 1988 році Шарль Азнавур організував фонд допомоги, а потім асоціацію "Азнавур і Вірменія". Наприкінці життя отримав вірменське громадянство та був послом країни у Швейцарії.

Нікол Пашинян відомий своїм почуттям гумору. Нещодавно вірменський та польський прем'єри розсмішили мережу неочікуваним відео, на якому до Пашиняна підбігає Туск, після чого вони обнімаються.

Актуальні новини Вірменії та її прем'єра

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян посварився з жінкою в метро через Нагірний Карабах. Пасажирка звинуватила прем'єра у здачі Нагірного Карабаху азербайджанцям.