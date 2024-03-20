Политическая шизофрения, или что происходит с Туском и Макроном

Франция присоединилась к Польше в требованиях ввести ограничения на поставки украинской сельскохозяйственной продукции. В Париже подчеркивают, что если Еврокомиссия не пойдет на встречу французским требованиям, они могут заблокировать продление торговых льгот для Украины еще на год.

Парадоксальная ситуация

Решение согласовать позиции по поставкам украинского зерна стало одним из неожиданных результатов встречи на уровне Веймарского треугольника.

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Мы считали, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск встречаются с немецким канцлером Олафом Шольцом, чтобы убедить его в необходимости больше помогать Украине. Вместо этого они договаривались о необходимости уменьшения экономических возможностей для Украины в ее противостоянии российской агрессии.

Получается абсолютно парадоксальная ситуация. Лидеры тех стран, которые говорят о необходимости увеличения поддержки Украины, называют других лидеров трусами, не отрицают возможности отправки собственных войск на украинскую территорию, обращаются к Конгрессу США с требованием разблокировать помощь Украине, вместе с этим пытаются доказать необходимость решения, которые обойдутся украинской экономике минимум в миллиард долларов доходов. Эта цифра будет расти.

Такое уменьшение доходов для украинской экономики в свою очередь уменьшит и возможности для Украины по содержанию ВСУ. Ведь ни Франция, ни Польша не дают денег, которые идут на содержание ВСУ. Эти деньги идут из украинского бюджета, а для него нужно, чтобы компании и граждане платили соответствующие налоги. Уменьшение доходов этого бюджета еще на миллиард долларов станет серьезным уменьшением и для военных возможностей Украины.

Партнеры не пожертвуют своими экономическими интересами

С одной стороны, Франция и Польша говорят о том, что Украине надо больше современного оружия, хотя его как раз предоставляет Германия, канцлеру которой они упрекают в том, что он имеет нерешительную позицию. А с другой стороны, и Франция, и Польша относятся к меньшинству стран ЕС, которые делают все возможное, чтобы у Украины не было шансов прокормить военных, которые должны справиться с этим оружием, если оно действительно прибудет.

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Можно сказать, что мы живем в состоянии настоящей политической шизофрении. Мы аплодируем Макрону, который говорит, что не отрицает возможности появления французского контингента на украинской земле. Мы аплодируем Туску, когда он жестко обращается к спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону и требует немедленно решить вопрос о помощи Украине.

В тот же день под наши аплодисменты Макрон и Туск собираются, чтобы решить, как они надавят на Еврокомиссию, чтобы не позволить сохранить те объемы украинской сельхозпродукции, которые поступают на рынок именно в связи с войной. Ведь только после февраля 2022 года Еврокомиссия в знак солидарности отменила все эти ограничения. Возникает вопрос – где же эта солидарность?

Вся эта история с общей позицией Франции и Польши также демонстрирует нам, каким непростым и многолетним будет путь Украины к европейской интеграции. Если бы украинского зерна опасались исключительно страны Центральной Европы, которые получают помощь от ЕК, можно было бы еще надеяться, что на них нажмут. Их фермеры могли бы получать больше субсидий, которые позволили бы им согласиться с наличием украинского зерна на рынке ЕС, когда Украина станет членом этой организации. Но если украинского зерна опасается одна из стран-доноров, то есть Франция, то такой снисходительности нечего и ждать.

Мы можем попасть в ЕС с многолетним ограничением на поставку зерна. То есть с одной стороны мы якобы будем в ЕС, а с другой – именно та часть украинской экономики, которая должна была бы приносить наибольшие прибыли, будет вне ЕС.

Переговоры по этому поводу могут быть достаточно долгими, нервными и напряженными.

Это тревожный сигнал, который также показывает, что для многих европейских друзей Украины оружие и военная помощь это одно, а собственные экономические интересы – другое. Экономическими интересами они не будут уступать даже если возникнет угроза исчезновения Украины с политической карты мира.