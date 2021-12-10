Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону

Франция, председательствуя в Совете ЕС в 2022 году, хочет инициировать реформу Шенгенской зоны. В возможных будущих изменениях обратят внимание на два приоритета.

Первым преимуществом станет политическое управление Шенгенской зоной. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Для политического управления, как в случае с зоной евро, создадут специальную организацию, в рамках которой будут регулярно проходить встречи профильных министров. Во-вторых, это создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе,

– сказал Макрон.

Защита границ

Президент Франции заверил, что страны, границы которых находятся на внешнем крае ЕС, должны рассчитывать на полную поддержку пограничного агентства Frontex. Также они должны получать подкрепление силовиков из других стран Евросоюза.

Макрон подчеркнул, что общественное мнение и государства, противостоящие террористической угрозе не смогут долго быть с открытыми границами без основательной реформы Шенгенской зоны. Доказательствами этого является ситуация с пандемией и террористическая угроза.

Позиция Макрона по отношению к Украине

В ноябре Эммануэль Макрон поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Он, по данным СМИ, предупредил главу Кремля, что озабочен ситуацией в Украине и готов помогать обеспечивать территориальную целостность.

Также Макрон хочет обсудить ситуацию на Донбассе с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Ранее он уже пообщался с другими мировыми лидерами.

Как заявлял Макрон, Европа и США должны обеспечить безопасность и суверенитет Украины. Глава Франции подчеркивал, что нормандский формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе остается важным. Соответственно, и посредничество Франции и Германии в нем.

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Шенген или договор "Об отмене паспортного таможенного контроля между странами Европейского Союза" включает 26 стран Европы. Их граждане проходят контроль только на въезде и выезде из зоны.