Европа должна избавиться от "вассальной зависимости" от США, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Португалию призвал Европу стать более независимой от США. Он подчеркнул, что европейцы должны быть более независимыми как в вопросе Украины, так и в вопросе таможенных пошлин.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

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Каким было обращение Макрона к европейцам

Во время двухдневного визита в Португалию Макрон обратился к европейцам и призвал быть "более сплоченными и сильными, чем когда-либо". Также он заявил, что нужно отказаться от "счастливой вассальной зависимости от США".

Согласно заявлению Елисейского дворца, эта официальная поездка в страну, первая за более чем четверть века, осуществленная президентом Франции, была призвана "отметить глубину и плотность связей" между двумя странами.

В то же время Макрон воспользовался возможностью, чтобы донести свое послание к европейцам, призвав их "заново открыть для себя вкус к риску, амбиций и власти" перед лицом непредсказуемости США во времена Дональда Трампа как в вопросе Украины, так и в вопросе таможенных пошлин.

Я вижу, как многие люди в нашей Европе говорят: "Нам придется быть любезными с американцами, это пройдет, нам придется гнуть спины",

– заявил Макрон.

Французский лидер добавил, что "ответ не подчинении" и "я не в счастливой вассальной зависимости". По словам Макрона, европейцы должны сделать важный выбор в технологических, промышленных и оборонных вопросах.