Макрон призвал "не унижать" Россию, чтобы после войны она выбралась из изоляции

100 дней назад Россия нагло ворвалась с полномасштабной войной в Украину. Она уничтожает все, в том числе тысячи гражданских, на своем пути.

Макрон призвал "не унижать" Россию

Против страны-агрессора вводят многочисленные санкции. Впрочем, президент Франции Эммануэль Макрон выступил со странным призывом. Он говорит, что Россию не следует унижать сейчас.

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По его словам, это нужно для того, чтобы после завершения войны в Украине можно было вывести ее из изоляции.

Он также подчеркнул, что вторжение в Украину стало "исторической и фундаментальной ошибкой" российского президента Владимира Путина.

Я думаю, и я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя – это одно, а выбраться из этого – трудный путь,

– сказал президент Франции.

Французский президент отметил, что нельзя "унижать" Россию из-за войны в Украине. Ибо "когда завершатся боевые действия, только так можно будет проложить выход дипломатическим путем".

При этом Макрон не исключил визит в Украину. Впрочем, когда это может произойти, – не уточнил.

Макрон и Шольц побеседовали с Путиным

28 мая президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он длился 80 минут.

Макрон и Шольц требовали остановки блокады украинских морей, чтобы наша страна могла поставлять зерно и остановить продовольственный кризис. Кажется, цивилизованные страны по-прежнему верят в то, что Путина можно заставить остановить войну против Украины дипломатическим путем. Как и ожидалось, результат этих потуг – нулевой.

Также европейские лидеры призвали прекратить войну и освободить около 2 500 защитников Мариуполя.

В Эстонии раскритиковали этот разговор

В то же время глава комиссии иностранных дел эстонского парламента Марко Михкельсон раскритиковал президента Франции и канцлера Германии за телефонный разговор с Путиным. Политик подчеркнул, что это путь к новой агрессии. Эстонский политик осудил действия Макрона и Шольца. Михкельсон подчеркнул, что необходимо поддерживать Украину.

Наибольшее возмущение политика вызвало то, что вместо того, чтобы помогать Украине, лидеры Германии и Франции надеются на договоренности с Кремлем. Он подчеркнул, что если Шольца и Макрона беспокоит продовольственный кризис в мире, то нужно думать о гуманитарных коридорах в Черном море и выходе украинских судов. Да и вообще логичнее было бы помогать Украине победить в войне, ведь Россия стремится изменить мировой порядок.

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