Макрон раскритиковал "референдумы", но хочет продолжать диалог с путиным

Эммануэль Макрон подверг критике квазиреферендумы на Донбассе. Президент Франции заявил, что они циничны и имитируют демократию.

Президент Франции также заявил, что эти референдумы никогда не будут признаны. Об этом Эммануэль Макрон сказал 20 сентября.

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Макрон прокомментировал квазиреферендумы на Донбассе

Россия объявила войну, вторглась в этот регион, бомбила его, убивала людей, устрашала других людей и теперь в этом же регионе объясняет, что собирается организовать "референдум". Если бы это не было трагедией, мы могли бы над этим посмеяться,

– сказал Макрон.

Он также добавил, что это цинизм. Именно поэтому очевидно, что эти псевдореферендумы:

не будут признаны на международном уровне;

не будут иметь никаких юридических последствий.

Президент Франции также добавил, что кремль пытается спародировать демократию и легитимизировать псевдореферендумы.

Однако Эммануэль Макрон заверил, что он не будет прекращать диалог с владимиром путиным и анонсировал новый разговор с ним.

"Планируется, что через несколько дней я поговорю с президентом путиным, в частности, об атомной энергетике", – рассказал Макрон.

Оккупанты цинично планируют псевдореферендумы

Следует вспомнить, что российские захватчики собираются провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях и даже назвали дату 23 – 27 сентября. Страны мира отреагировали на эту новость:

канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что фиктивные "референдумы" не могут быть признаны;

генсек НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что российские "референдумы" – нелегитимны;

советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что россия спешит провести "референдумы" из-за успехов ВСУ, а также – из-за вероятной подготовки к мобилизации.

Как реагируют другие страны мира читайте по ссылке.

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