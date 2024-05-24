Макрон раскритиковал Путина за отказ от перемирия во время Олимпиады
24 мая 2024, 09:48Читати новину українською
Источник:CNBC
Президент Франции снова раскритиковал Владимира Путина. На этот раз за его отказ от перемирия во время Олимпиады.
Эммануэль Макрон раскритиковал президента России за отказ от перемирия на время проведения Олимпиады. По его словам, такая позиция Путина свидетельствует, что он не готов к перемирию.
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Путин неоднократно говорил о мире
Макрон отметил, что именно этот отказ – важный момент для понимания, ведь до сих пор президент Путин еженедельно заявлял, что он открыт для мира.
Президент Франции отметил, что теперь Путин имеет конкретное предложение по миру, но отклоняет его.
Поэтому для всех в мире понятно, что он решил начать свою войну, и он не готов к миру,
– объяснил он.
В Германии призвали Францию ускорить поставки оружия в Украину
- В Германии считают, что Франция должна ускорить поставки оружия Украине. Там отметили о необходимости подкреплять слова действиями. Главный кандидат от Свободной демократической партии на предстоящих выборах в ЕС Мари-Агнес Штрак-Циммерманн сказала, что Франция выступает с "большими речами", но должна "подтверждать свои слова действиями". Она призвала Париж ускорить поставки оружия в Украину, поскольку наше государство пытается отразить наступление России.
- Накануне встречи министров иностранных дел Германии, Франции и Польши 22 мая – в формате "Веймарского треугольника" - она призвала министров прислать больше оружия, боеприпасов, систем ПВО. Кроме этого, она считает, что это нужно сделать это быстро.
- Штрак-Циммерманн также раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца, лидера трехпартийного коалиционного правительства, в которое входит ее СвДП, за то, что он не сделал больше для Украины. В частности, не отправил в страну крылатые ракеты Taurus немецкого производства. Канцлер отказывается это делать из-за страха, что это может втянуть Германию в войну.