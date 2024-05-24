Макрон раскритиковал Путина за отказ от перемирия во время Олимпиады

Президент Франции снова раскритиковал Владимира Путина. На этот раз за его отказ от перемирия во время Олимпиады.

Эммануэль Макрон раскритиковал президента России за отказ от перемирия на время проведения Олимпиады. По его словам, такая позиция Путина свидетельствует, что он не готов к перемирию.

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Путин неоднократно говорил о мире

Макрон отметил, что именно этот отказ – важный момент для понимания, ведь до сих пор президент Путин еженедельно заявлял, что он открыт для мира.

Президент Франции отметил, что теперь Путин имеет конкретное предложение по миру, но отклоняет его.

Поэтому для всех в мире понятно, что он решил начать свою войну, и он не готов к миру,

– объяснил он.

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