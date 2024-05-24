"Для всех в мире все понятно": Макрон заявил, что Путин не готов к миру
Источник:CNBC
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Владимир Путин отверг идею "олимпийского перемирия" и не готов к миру.
Макрон раскритиковал Путина за отказ от прекращения огня на время Олимпийских игр в Париже.
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Идея "олимпийского перемирия"
Президент Франции отметил, что "олимпийское перемирие" – это традиция, и было бы "очень важно использовать это окно в течение одного месяца".
В то же время, по словам Макрона, перемирие не является для него финалом.
Устойчивый мир – это финал,
– подчеркнул политик.
Эммануэль Макрон отметил, что Путин не согласился на его предложение.
Итак, для всех в мире все понятно. Это он решил начать эту войну, и он не готов к миру,
– подытожил президент Франции.
Путин отверг предложение
На пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что во время переговоров с лидером Китая обсудил инициативу Макрона относительно "олимпийского перемирия". Саму эту идею российский диктатор назвал очень правильной, однако фактически сразу же отверг ее.
Глава Кремля отметил, что принципы "олимпизма" – это хорошо, однако их почти никто никогда не придерживался, разве что в Древней Греции. Также Путин традиционно обвинил западных чиновников в том, что они "политизируют" спорт, и тем самым якобы нарушают олимпийскую хартию.
Олимпийские игры в Париже
- Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Соревнования будут 33-ми в истории.
- Президент Франции Эммануэль Макрон на время проведения Олимпийских игр предложил прекратить огонь во всех военных конфликтах в мире. Он надеялся на помощь президента Китая Си Цзиньпина.
- Ранее Макрон заявлял, что Олимпиада может стать целью для России. По его мнению, по меньшей мере страна-агрессор может использовать соревнования для информационной атаки на Францию.