"Для всех в мире все понятно": Макрон заявил, что Путин не готов к миру

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Владимир Путин отверг идею "олимпийского перемирия" и не готов к миру.

Макрон раскритиковал Путина за отказ от прекращения огня на время Олимпийских игр в Париже.

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Идея "олимпийского перемирия"

Президент Франции отметил, что "олимпийское перемирие" – это традиция, и было бы "очень важно использовать это окно в течение одного месяца".

В то же время, по словам Макрона, перемирие не является для него финалом.

Устойчивый мир – это финал,

– подчеркнул политик.

Эммануэль Макрон отметил, что Путин не согласился на его предложение.

Итак, для всех в мире все понятно. Это он решил начать эту войну, и он не готов к миру,

– подытожил президент Франции.

Путин отверг предложение

На пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что во время переговоров с лидером Китая обсудил инициативу Макрона относительно "олимпийского перемирия". Саму эту идею российский диктатор назвал очень правильной, однако фактически сразу же отверг ее.

Глава Кремля отметил, что принципы "олимпизма" – это хорошо, однако их почти никто никогда не придерживался, разве что в Древней Греции. Также Путин традиционно обвинил западных чиновников в том, что они "политизируют" спорт, и тем самым якобы нарушают олимпийскую хартию.

Олимпийские игры в Париже