Макрон рассказывает Путину правду о войне в Украине, которую окружение того умалчивает, – Шольц
Источник:брифинг Олафа Шольца
Олаф Щельц рассказал, что он и Эммануэль Макрон звонят по телефону Путину, чтобы рассказать правду о войне, которую сам диктатор начал против Украины. Политики предполагают, что Путину не говорят правду.
Соответствующую информацию Шольц рассказал 8 апреля. По его мнению, правду Путин не узнает от близкого круга.
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Шольц и Макрон звонят Путину, чтобы рассказать правду
Канцлер Германии и президент Франции звонят по телефону Владимиру Путину, чтобы рассказать о последствиях войны в Украине.
Мы используем возможность донести до Путина правдивую информацию о количестве погибших русских солдат,
– сообщил Шольц.
Добавил, что Путину рассказывают:
- что война будет иметь огромные последствия для русской армии;
- о масштабе разрушений российских вооружений, которые невозможно будет в дальнейшем использовать;
- о том, что его планы не реализуются так, как он того хотел.
"Это та информация, которую он, вероятно, не получает от своего ближайшего круга", – предположил Шольц.
Президент Франции Макрон также ведет переговоры с Путиным, пытаясь убедить его немедленно прекратить войну в Украине и вывести войска с украинской территории.
Однако, скорее всего, Владимир Путин знает о действиях российских войск и дает преступные приказы. В частности, спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия впервые признала, что их войска понесли значительные потери в войне в Украине. Более того, неоднократно писали, что Путин на самом деле ненавидит НАТО и Украину и сознательно бьет по мирным украинцам.
Советник главы МВД Антон Герщенко объяснял, что Путин является фашистом и нацистом. Он очень хорошо знает, что сейчас у нас сотни тысяч мирных людей находятся в окружении.
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