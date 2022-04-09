Макрон рассказывает Путину правду о войне в Украине, которую окружение того умалчивает, – Шольц

Олаф Щельц рассказал, что он и Эммануэль Макрон звонят по телефону Путину, чтобы рассказать правду о войне, которую сам диктатор начал против Украины. Политики предполагают, что Путину не говорят правду.

Соответствующую информацию Шольц рассказал 8 апреля. По его мнению, правду Путин не узнает от близкого круга.

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Шольц и Макрон звонят Путину, чтобы рассказать правду

Канцлер Германии и президент Франции звонят по телефону Владимиру Путину, чтобы рассказать о последствиях войны в Украине.

Мы используем возможность донести до Путина правдивую информацию о количестве погибших русских солдат,

– сообщил Шольц.

Добавил, что Путину рассказывают:

что война будет иметь огромные последствия для русской армии;

о масштабе разрушений российских вооружений, которые невозможно будет в дальнейшем использовать;

о том, что его планы не реализуются так, как он того хотел.

"Это та информация, которую он, вероятно, не получает от своего ближайшего круга", – предположил Шольц.

Президент Франции Макрон также ведет переговоры с Путиным, пытаясь убедить его немедленно прекратить войну в Украине и вывести войска с украинской территории.

Однако, скорее всего, Владимир Путин знает о действиях российских войск и дает преступные приказы. В частности, спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия впервые признала, что их войска понесли значительные потери в войне в Украине. Более того, неоднократно писали, что Путин на самом деле ненавидит НАТО и Украину и сознательно бьет по мирным украинцам.

Советник главы МВД Антон Герщенко объяснял, что Путин является фашистом и нацистом. Он очень хорошо знает, что сейчас у нас сотни тысяч мирных людей находятся в окружении.

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