Хотя Макрон и изменил свое мнение о главе Кремля, он все равно остался путинистом. Об этом рассказал 24 каналу политолог Николай Давидюк. Он подчеркнул, что новая риторика французского президента появилась во время визита в США.

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Макрон сменил курс

По словам политолога, во время пребывания в Соединенных Штатах в гостях у Джо Байдена Макрон радовался как ребенок. Но он не перестал быть сторонником Путина.

Байден попытался его убедить, даже в рождественском вагончике покатал, что обычно делал Путин. Все предыдущие заявления Макрона были пропутинские и антизападные,

– подчеркнул политолог.

По его мнению, вопрос в том, "отбился ли" Макрон от тех элит, которые его выбирали, хотят ли эти элиты докачать у Путина весь газ и нефть по супердешевой цене, а затем закрыть "бензоколонку".

Давидюк считает, что Макрон пообещал США вести прозападную политику, и последние заявления президента Франции говорят об этом.

"Если договоренность есть, Соединенные Штаты видят ее выполнение. Если кто-то пытается не выполнять, он просто перестает быть рукопожатным", – считает он.

Президент Франции должен быть прозападным

По его словам, Макрон и в его лице Францию ждут за столом западных переговоров.

Однако Макрон должен быть прозападным, а не пророссийским,

– считает политолог.

Он подчеркнул, что президент Франции считает, что продажа шампанского, автомобилей "Рено" в Россию, туристические поездки для Соловьева, Киселева и Пескова в Париж для французской экономики лучше.

"Нет. Лучше – крупный глобальный рынок, где Франция занимает первые позиции, а не 2 – 3 процента российского маргинального рынка, где французы попытаются продать то, что в Париже не продалось. Поэтому важно его поставить на место", – подчеркнул он.

Давидюк отметил, что и дальше могут продолжиться попытки челночной дипломатии и попытка удовлетворить потребности Путина. Но, делая это, Макрон может потерять себя как политика.

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Украинцы настоящие борцы за демократию

В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц во время церемонии вручения немецкой премии им. Марион Дёнхофф соучредительнице российского правозащитного центра "Мемориал" Ирине Щербаковой отметил, что нужно "поддерживать другую Россию – яркую, Россию будущего, которая борется за человеческие права и отвечает всем стандартам ценностей".

Николай Давыдюк подчеркнул, что он не наблюдает сейчас никаких признаков "другой России", о которой сказал Шольц.

Есть только олигархические манипуляции, махинации, уловки русской оппозиции, неискренность русских либералов. Награды за борьбу за демократию, которые они получают, на самом деле наши в этой части мира. Это мы – борцы за демократию,

– заметил он.

По его словам, россияне боятся что-то сделать ради других людей. У них нет сострадания, понимания человеческого горя.

"У них есть тупая империалистическая радость и желание убежать, когда тебя лично призывают ее реализовывать", – подчеркнул он.

Создание новой России

По мнению политолога, Олафу Шольцу, вероятно, хотелось, чтобы президентом России стал кто-то другой вроде Бориса Ельцина.

"Но для этого нужно снести Путина. Потому что это выглядит как очковтирательство: мы построим "другую Россию", когда Путина не станет? Через 40 лет?" – спрашивает он.

Давидюк считает, что украинская позиция очень проста: сначала демонтируем российский режим, потом выигрываем на поле боя, а уже дальше можем говорить о создании новой России.

После этого на территории России может быть колония американская или китайская. Или страна может покаяться, трансформироваться и идти дальше. Это исторический очерк и господину Шольцу его следует знать. И Путину стоит положить на стол реалистичный сценарий дальнейшего развития России,

– отметил он.

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