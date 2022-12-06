Хоча Макрон і змінив свою думку про очільника Кремля, він все одно залишився путіністом. Про це розповів 24 каналу політолог Микола Давидюк. Він наголосив, що нова риторика французького президента з'явилась під час візиту до США.

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Макрон змінив курс

За словами політолога, під час перебування у Сполучених Штатах в гостях у Джо Байдена, Макрон радів, як дитина. Але він не перестав бути прихильником Путіна.

Байден спробував його переконати, навіть у різдвяному вагончику покатав, що зазвичай робив Путін. Всі попередні заяви Макрона були пропутінські та антизахідні,

– наголосив політолог.

На його думку, питання в тому, чи "відбився" Макрон від тих еліт, які його обирали, чи ці еліти хочуть докачати у Путіна увесь газ та нафту за супердешевою ціною, а потім зачинити "бензоколонку".

Давидюк вважає, що Макрон пообіцяв США вести прозахідну політику, і останні заяви президента Франції свідчать про це.

"Якщо домовленість є, Сполученні Штати бачать її виконання. Якщо хтось намагається не виконувати, він просто перестає бути рукоподаваним", – вважає він.

Президент Франції має бути прозахідним

За його словами, Макрон і в його особі Францію, чекають за столом західних перемовин.

Проте Макрон має бути прозахідним, а не російським,

– вважає політолог.

Він наголосив, що президент Франції вважає, що продаж шампанського, автомобілів "Рено" у Росію, туристичні поїздки для Соловйова, Кисєльова і Пєскова у Париж для французької економіки краще.

"Ні. Краще – великий глобальний ринок, де Франція посідає перші позиції, а не 2 – 3 відсотки російського маргінального ринку, де французи спробують продати те, що у Парижі не продалося. Тому важливо його поставити на місце", – наголосив він.

Давидюк зауважив, що і надалі можуть продовжитись спроби човникової дипломатії і намагання задовольнити потреби Путіна. Але роблячи це, Макрон може втратити себе як політика.

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Українці справжні борці за демократію

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц під час церемонії вручення німецької премії ім. Маріон Дьонхофф співзасновниці російського правозахисного центру "Меморіал" Ірині Щербакової, зазначив, що потрібно "підтримувати іншу Росію – яскраву, Росію майбутнього, яка бореться за людські права і відповідає усім стандартам цінностей".

Микола Давидюк наголосив, що він не спостерігає зараз жодних ознак "іншої Росії", про яку мовив Шольц.

Є лише олігархічні маніпуляції, махінації, хитрість російської опозиції, нещирість російських лібералів. Нагороди за боротьбу за демократію, які вони отримують, насправді – наші у цій частині світу. Це ми – борці за демократію,

– зауважив він.

За його словами, росіяни бояться щось зробити заради інших людей. Вони не мають співчуття, розуміння людського страждання.

"У них є тупа імперіалістична радість і бажання втікти, коли тебе особисто призивають її реалізовувати", – наголосив він.

Створення нової Росії

На думку політолога, Олафу Шольцу ймовірно хотілося, щоб президентом Росії став хтось інший на кшталт Бориса Єльцина.

"Але для цього потрібно знести Путіна. Бо це виглядає як окозамилювання: ми побудуємо "іншу Росію", коли Путіна не стане? Через 40 років?" – запитується він.

Давидюк вважає, що українська позиція дужа проста: спочатку демонтуємо російський режим, потім виграємо на полі бою, а вже далі можемо говорити про створення нової Росії.

Після цього на території Росії може бути колонія американська чи китайська. Або країна може покаятись, трансформуватися і йти далі. Це історичний нарис і пану Шольцу його варто знати. І Путіну варто покласти на стіл реалістичний сценарій подальшого розвитку Росії,

– зазначив він.

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