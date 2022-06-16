Макрон сообщил первые детали визита в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что во время визита в Киев лидеры сперва встретятся с президентом Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.

Об этом он сказал в комментарии BFMTV по прибытии поезда в Киев.

Внимание Макрон, Шольц и Драги уже прибыли в Украину

Мы встретимся с президентом Владимиром Зеленским, чтобы отправиться на место боевых действий, где совершались убийства, и проведем запланированные встречи.

– отметил Макрон.

Он добавил, что поездкой в Ирпень хочет выразить "свое восхищение и уважение к украинскому народу".

К 12 часам стало известно, что дипломаты прибыли в Ирпень.

Ключевые темы, которые обсудят лидеры в Украине

Впоследствии руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил цели приезда европейских дипломатов. По его словам, основными вопросами встречи станут: продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины.

Он подчеркнул, что в ОП ожидают поддержку заявки Украины на получение статуса кандидата в членство в ЕС.

Также с делегацией приехала министерша иностранных дел Франции Катрин Колонна. Она отметила, что "эта поездка очень важна для Украины, Европы и глобальной стабильности".

Интересно, что к трем европейским лидерам присоединился также и президент Румынии Клаус Иоганнис.

Хронология визита лидеров

Утром 16 июня появились первые фото поездки лидеров Франции, Германии и Италии в Киев специальным поездом Укрзализныци.

Визит лидеров несколько раз опровергался. Однако вечером 15 июня западные СМИ сообщили, что Макрон, Шольц и Драги все же планируют вместе ехать в Киев в четверг, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и обсудить ее заявку на вступление в ЕС.

Как известно, 17 июня ожидается заключение Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.

Макрон, Шольц и Драги в поезде Укрзализныци: смотрите видео