Макрон сообщил первые детали визита в Киев
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что во время визита в Киев лидеры сперва встретятся с президентом Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.
Об этом он сказал в комментарии BFMTV по прибытии поезда в Киев.
Внимание Макрон, Шольц и Драги уже прибыли в Украину
Мы встретимся с президентом Владимиром Зеленским, чтобы отправиться на место боевых действий, где совершались убийства, и проведем запланированные встречи.
– отметил Макрон.
Он добавил, что поездкой в Ирпень хочет выразить "свое восхищение и уважение к украинскому народу".
К 12 часам стало известно, что дипломаты прибыли в Ирпень.
Ключевые темы, которые обсудят лидеры в Украине
Впоследствии руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил цели приезда европейских дипломатов. По его словам, основными вопросами встречи станут: продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины.
Он подчеркнул, что в ОП ожидают поддержку заявки Украины на получение статуса кандидата в членство в ЕС.
Также с делегацией приехала министерша иностранных дел Франции Катрин Колонна. Она отметила, что "эта поездка очень важна для Украины, Европы и глобальной стабильности".
Интересно, что к трем европейским лидерам присоединился также и президент Румынии Клаус Иоганнис.
Хронология визита лидеров
- Утром 16 июня появились первые фото поездки лидеров Франции, Германии и Италии в Киев специальным поездом Укрзализныци.
- Визит лидеров несколько раз опровергался. Однако вечером 15 июня западные СМИ сообщили, что Макрон, Шольц и Драги все же планируют вместе ехать в Киев в четверг, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и обсудить ее заявку на вступление в ЕС.
- Как известно, 17 июня ожидается заключение Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.