Макрон созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Франция тоже отреагировала на скандальный указ Владимира Путина о признании независимости оккупированных территорий Донбасса. Эммануэль Макрон призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

В то же время французский президент заявил, что проведет совещание Совета безопасности страны для изучения ситуации между Украиной и Россией.

Важно Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса

Также Макрон предложил созвать Совбез ООН.

Это явное одностороннее нарушение международных обязательств России и посягательство на суверенитет Украины. Оно требует экстренного заседания Совета Безопасности ООН, а также принятия адресных европейских санкций

– заявил Макрон.

Заметим, что 21 февраля глава Кремля подписал указ о признании независимости квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР". Это решение вызвало шквал критики со стороны международного сообщества. Многие страны ЕС требуют введения неотложных санкций для России.

Поэтому СНБО собрался на внеочередное заседание в 20:00. По состоянию на 23:50 оно до сих пор не завершено. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО перешел на работу 24 на 7.