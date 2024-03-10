В частности, президенты Украины и Франции планируют встретиться в Украине. По словам Зеленского, это может произойти уже “в ближайшее время”.

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Зеленский обсудил с Макроном предстоящую встречу

Глава государства подчеркнул, что разговор с Макроном был длительным и предметным. В частности, политики обсудили текущую ситуацию на поле боя и результаты Международной конференции в поддержку Украины, которая недавно состоялась в Париже.

Поблагодарил за сильный оборонный пакет от 16 февраля, а также за личное лидерство Президента Франции в создании коалиции дальнобойного оружия, новые инициативы и все заявления в поддержку Украины,

– отметил Зеленский.

Кроме того, политики обменялись мнениями об ожидаемых результатах их будущей встречи в Украине, которая, по словам Зеленского, случится уже "в ближайшее время".

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