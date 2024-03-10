Зокрема, президенти України та Франції планують зустрітися в Україні. За словами Зеленського, це може статися вже "найближчим часом".
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Зеленський обговорив з Макроном майбутню зустріч
Глава держави наголосив, що розмова з Макроном була тривалою та предметною. Зокрема, політики обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі.
Подякував за сильний оборонний пакет від 16 лютого, а також за особисте лідерство Президента Франції в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України,
– зауважив Зеленський.
Крім того, політики обмінялися думками про очікувані результати їхньої майбутньої зустрічі в Україні, яка, за словами Зеленського, трапиться вже "найближчим часом".
Макрон відклав візит в Україну з міркувань безпеки
- У січні 2024 року президент Франції Еммануель Макрон анонсував, що він приїде до України з офіційним візитом. Зокрема, французький очільник хотів "завершити двосторонню безпекову угоду", а також пообіцяв особисто "привезти" в Україну 40 ракет дальнього радіуса дії Scalp.
- Однак уже в лютому стало відомо, що президент Франції відклав свій візит в Україну. У Макрона пояснили, що це сталося з міркувань безпеки.
- Зрештою у Францію в 16 лютого приїхав сам Володимир Зеленський. Того ж дня французький та український очільники підписали безпекову угоду на 10 років, і вона діятиме, доки Україна не вступить в НАТО.
- Український президент назвав угоду амбітною і дуже предметною, але зауважив, що не про всі деталі можна говорити відкрито. Крім того, Франція буде також підтримувати Україну на шляху в ЄС та НАТО.
- Того ж дня Еммануель Макрон заявив, що він все ж приїде в Україну з візитом, але пізніше. Президент Франції закликав "чекати мене найближчими тижнями" і запевнив, що приїде в Україну до середини березня 2024 року.