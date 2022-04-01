Макрон встретился с освобожденным из российского плена мэром Мелитополя Федоровым
Источник:твиттер Эммануэля Макрона
Освобожденный из российского плена мэр Мелитополя Иван Федоров посетил Париж. В Елисейском дворце он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Фото встречи опубликовал президент Франции на своей странице в твиттере. 24 канал передает детали.
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Эммануэль Макрон рассказал, что пообщался с Иваном Федоровым о войне в Украине и его опыте пребывания в плену россиян.
Похищенный российской армией, невозможно представить, что он (Иван Федоров – ред. 24 канал) пережил. На свободе он рассказал нам все. Его история нас поразила. Я выразил ему и другим украинским чиновникам наш восторг и поддержку. Наряду с Украиной, мы остаемся решительными,
– написал Макрон.
Освобождение мэра Мелитополя из плена: что известно
- 11 марта мэра Мелитополя Ивана Федорова похитила группа оккупантов.
- Украинский чиновник отказался сотрудничать с оккупантами, потому его "задержали" и похитили.
- 16 марта Федорова удалось освободить благодаря успешной спецоперации Украины.
- Владимир Зеленский наградил освобожденного из плена мэра Мелитополя орденом "За мужество" ІІІ степени.
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