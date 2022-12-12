Французы готовятся отстраивать Украину: Макрон пообещал новую помощь

Эммануэль Макрон заявил, что во Франции состоятся 2 конференции, посвященные Украине. Эти мероприятия французский президент обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Зима и восстановление: что известно о конференциях

Конференции об Украине состоятся 13 декабря. На них обсудят актуальные вопросы, связанные с нашей страной.

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Первая конференция будет международной. Она будет касаться нужд Украины для того, чтобы пройти эту зиму. Участие во второй конференции примут французские компании, которые готовы принять обязательства по восстановлению Украины.

Украина может рассчитывать на поддержку Франции столько, сколько потребуется для полного восстановления ее суверенитета и территориальной целостности,

– подчеркнул Макрон.

Кстати, президент Франции написал это сообщение в твиттере на украинском языке.

Детали телефонного разговора президентов

11 декабря президенты провели телефонный разговор. Он состоялся перед онлайн-саммитом G7. Макрон и Зеленский обсудили позиции своих государств, а также реализацию плана мира, предложенного президентом Украины. Не обошли политики и энергетическую сферу нашего государства, пострадавшую от российских обстрелов.

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