Макрон заявил о необходимости разработать новую систему гарантий безопасности в Европе

Эммануэль Макрон заявил о необходимости разработать новые системы гарантий безопасности в Европе. По словам французского лидера, этот вопрос он обсудил с президентами как Украины, так и России.

Об этом Макрон сказал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, передает 24 канал.

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Интересно, что этот вопрос президент Франции обсуждал и с другими европейскими лидерами.

Я обсуждал с Путиным мое намерение восстановить порядок на европейском континенте. В контексте вызовов безопасности нам нужно вернуться к определенным системам гарантий, чтобы они вернули нам этот порядок,

– сказал Макрон.

По его словам, в ближайшие дни и месяцы необходимо совместно сделать все необходимое для того, чтобы представить новые механизмы гарантий безопасности и с их помощью получить ощутимую деэскалацию.

Он добавил, что на ближайшие недели стоят тяжелые задачи. Среди них он подчеркнул:

методическое и решительное выполнение минских соглашений;

широкий диалог по всем вопросам в инновационном ключе по вопросам безопасности.

Также Макрон отметил необходимость продолжать сотрудничество в рамках нормандского формата. Он рассказал, что следующая встреча на уровне политсоветников состоится 10 февраля. Он также заявил, что Франция и Германия продолжат работу в роли посредников для урегулирования конфликта на Донбассе.

Новую встречу советников глав государств запланировали на 10 февраля в Берлине. Предыдущий этап переговоров состоялся 26 января в Париже. Длился он 8 часов. Это было восстановлением нормандского формата – впервые после 2019 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости вернуться к системам гарантий, которые ранее обеспечивали порядок в вопросах безопасности и обороны в Европе.

Добавим, что накануне Макрон встречался в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры длились 5 часов. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и "гарантии безопасности", которых требует Россия.

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