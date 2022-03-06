Макрон призвал Путина прекратить войну и обеспечить защиту ядерных объектов Украины

Президент Франции призвал Путина приостановить военные действия России в Украине. В то же время, Эммануэль Макрон настаивает на обеспечении защиты и безопасности украинских ядерных объектов.

Соответствующую информацию на правах анонимности изданию сообщил французский чиновник. Телефонный разговор Путина и Макрона 6 марта длился около 2 часов.

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Заявлений по результатам разговора пока нет. Президент Франции поддерживал регулярные контакты с Путиным, однако убедить российского диктатора прекратить войну против Украины не удалось.

Путин уже заявил, что его война в Украине "идет по плану" и не закончится, пока Киев "не прекратит борьбу".

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что открытое вторжение Путина является местью за исторические предпочтения Европы. В Украине ведь нет ни баз, ни войск НАТО.

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