Макрон призвал Путина прекратить войну и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
Источник:Reuters
Президент Франции призвал Путина приостановить военные действия России в Украине. В то же время, Эммануэль Макрон настаивает на обеспечении защиты и безопасности украинских ядерных объектов.
Соответствующую информацию на правах анонимности изданию сообщил французский чиновник. Телефонный разговор Путина и Макрона 6 марта длился около 2 часов.
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Заявлений по результатам разговора пока нет. Президент Франции поддерживал регулярные контакты с Путиным, однако убедить российского диктатора прекратить войну против Украины не удалось.
Путин уже заявил, что его война в Украине "идет по плану" и не закончится, пока Киев "не прекратит борьбу".
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что открытое вторжение Путина является местью за исторические предпочтения Европы. В Украине ведь нет ни баз, ни войск НАТО.
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