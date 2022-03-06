Відповідну інформацію, на правах анонімності, виданню повідомив французький чиновник. Телефонна розмова Путіна та Макрона 6 березня тривала майже 2 години.

Зверніть увагу Путіну дуже страшно, а в Росії назрівають бунти, – Геращенко

Заяв за результатами розмови поки немає. Президент Франції підтримував регулярні контакти з Путіним, проте переконати російського диктатора припинити війну проти України – не вдалося.

Путін вже заявив, мовляв, його війна в Україні "йде за планом" і не закінчиться, доки Київ "не припинить боротьбу".

Раніше Еммануель Макрон заявив, що відкрите вторгнення Путіна є помстою за історичні уподобання Європи. Адже в Україні немає ні баз, ні військ НАТО.

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