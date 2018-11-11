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      Макрон хочет создать "европейскую армию": Путин оценил идею лидера Франции

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      Путин одобрил идею лидера Франции о создании европейской армии
      Путин одобрил идею лидера Франции о создании европейской армии / Фото из открытых источников

      У России "перекликаются позиции" с Францией по идее Эммануэля Макрона о создании общеевропейских вооруженных сил. Путин считает, что Европа должна быть независимой и самодостаточной в сфере обороны и безопасности.

      Об этом президент России заявил в интервью RT France.

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      Глава Кремля подчеркнул, что идея о создании общеевропейских сил «не является новой».

      Что касается альтернативных вооруженных сил, общеевропейских, это не новая идея, сейчас президент Макрон ее реанимировал, но мне об этом еще говорил один из бывших президентов Жак Ширак, но и до него были эти идеи, – сказал он.

      По словам Путина, стремление Европы к самодостаточности в сфере безопасности не является неожиданной.

      "Европа – мощное экономическое образование, мощный экономический союз и, в целом, это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности", – отметил он.

      Он также подчеркнул, что в целом "это позитивный процесс с точки зрения укрепления многополярности мира".

      В этом смысле у нас перекликаются позиции с Францией,
      – подчеркнул Путин.

      Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон призывает европейские страны приготовиться к защите от России, Китая и США. Французский президент подчеркнул, что главной жертвой выхода США из договора о ракетах средней и малой дальности с Россией станет Европа и ее безопасность. Он также подчеркнул, что европейские страны не смогут защититься без единой армии.

      Со своей стороны, президент США Дональд Трамп резко раскритиковал такое предложение президента Франции Эммануэля Макрона, назвав его "очень оскорбительным".

      Впоследствии Макрон пояснил, что обеспечение безопасности Европы исключительно со стороны США является несправедливым. По словам лидера Франции, Европа многое должна делать сама.

      Теги: Новости России Новости политики Евросоюз Владимир Путин Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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