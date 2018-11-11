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      Макрон хоче створити "європейську армію": Путін оцінив ідею лідера Франції

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      Путін схвалив ідею лідера Франції про створення європейської армії
      Путін схвалив ідею лідера Франції про створення європейської армії / Фото з відкритих джерел

      У Росії "перегукуються позиції" з Францією щодо ідеї Еммануеля Макрона про створення загальноєвропейських збройних сил. Путін вважає, що Європа має бути незалежною і самодостатньою в сфері оборони і безпеки.

      Про це президент Росії заявив в інтерв'ю RT France.

      Читайте також: "У Європи недостатньо сил": у НАТО критично відреагували на конфлікт Макрона і Трампа

      Очільник Кремля наголосив, що ідея про створення загальноєвропейських сил «не є новою».

      Що стосується альтернативних збройних сил, загальноєвропейських, це не нова ідея, зараз президент Макрон її реанімував, але мені про це ще говорив один з колишніх президентів Жак Ширак, але й до нього були ці ідеї, – сказав він.

      За словами Путіни, прагнення Європи до самодостатності у сфері безпеки не є несподіваним.

      "Європа – потужне економічне утворення, потужний економічний союз і, в цілому, це цілком природно, що вони хочуть бути незалежними, самодостатніми, суверенними в сфері оборони і безпеки", – зазначив він.

      Він також підкреслив, що в цілому "процес позитивний з погляду зміцнення багатополярності світу".

      У цьому сенсі у нас перегукуються позиції з Францією,
      – наголосив Путін.

      Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон закликає європейські країни приготуватися до захисту від Росії, Китаю і США. Французький президент наголосив, що головною жертвою виходу США з договору про ракети середньої та малої дальності з Росією стане Європа та її безпека. Він також підкреслив, що європейські країни не зможуть захиститися без єдиної армії.

      Зі свого боку, президент США Дональд Трамп різко розкритикував таку пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона, назвавши її "дуже образливою".

      Згодом Макрон пояснив, що забезпечення безпеки Європи винятково з боку США є несправедливим. За словами лідера Франції, Європа багато що повинна робити сама.

      Теги: Євросоюз Новини політики Новини Франції Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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