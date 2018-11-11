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      "У Європи недостатньо сил": у НАТО критично відреагували на конфлікт Макрона і США

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      У НАТО прокоментувалиа конфлікт Макрона і США
      У НАТО прокоментувалиа конфлікт Макрона і США / Фото з відкритих джерел

      Європа не буде достатньо сильною без підтримки НАТО. Розвиток оборони Європейського союзу не може стати альтернативою співпраці з альянсом.

      Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Норвезьке національне бюро. 

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      Генеральний секретар НАТО впевнений, що спільна європейська оборона не повинна вести до ослаблення контактів у сфері оборони з США.

      Він вважає, що "вирішальним при розвитку оборонного співробітництва в Європі є те, щоб воно не ставало альтернативою НАТО, а навпаки, зміцнювало європейський компонент всередині альянсу".

      У Європи недостатньо сил, щоб впоратися без взаємодії з США. Після Brexit 80% витрат НАТО на оборону буде йти з країн, що не входять в ЄС. І захист Європи – це не тільки гроші, але і географія,
      – підкреслив генсек.

      Генсек вважає, що Туреччина на півдні має вирішальну позицію в боротьбі з тероризмом.

      "На півночі важливу позицію займає Норвегія. А на заході у нас є Великобританія, Канада і США. Тому ЄС не може бути альтернативою НАТО", – заявив він.

      Нагадаємо, раніше Президент Франції Еммануель Макрон закликає європейські країни приготуватися до захисту від Росії, Китаю і США. Він також підкреслив, що європейські країни не зможуть захиститися без єдиної армії. Натомість президент США Дональд Трамп гнівно відреагував на пропозицію президента Франції, назвавши її "дуже образливою".

      Теги: Новини політики Дональд Трамп НАТО Євросоюз Еммануель Макрон
      Джерело: 24 Канал
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