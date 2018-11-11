"У Європи недостатньо сил": у НАТО критично відреагували на конфлікт Макрона і США

Європа не буде достатньо сильною без підтримки НАТО. Розвиток оборони Європейського союзу не може стати альтернативою співпраці з альянсом.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Норвезьке національне бюро.

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Генеральний секретар НАТО впевнений, що спільна європейська оборона не повинна вести до ослаблення контактів у сфері оборони з США.

Він вважає, що "вирішальним при розвитку оборонного співробітництва в Європі є те, щоб воно не ставало альтернативою НАТО, а навпаки, зміцнювало європейський компонент всередині альянсу".

У Європи недостатньо сил, щоб впоратися без взаємодії з США. Після Brexit 80% витрат НАТО на оборону буде йти з країн, що не входять в ЄС. І захист Європи – це не тільки гроші, але і географія,

– підкреслив генсек.

Генсек вважає, що Туреччина на півдні має вирішальну позицію в боротьбі з тероризмом.

"На півночі важливу позицію займає Норвегія. А на заході у нас є Великобританія, Канада і США. Тому ЄС не може бути альтернативою НАТО", – заявив він.

Нагадаємо, раніше Президент Франції Еммануель Макрон закликає європейські країни приготуватися до захисту від Росії, Китаю і США. Він також підкреслив, що європейські країни не зможуть захиститися без єдиної армії. Натомість президент США Дональд Трамп гнівно відреагував на пропозицію президента Франції, назвавши її "дуже образливою".