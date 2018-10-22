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      Макрон высказался за сохранение Договора о ликвидации РСМД

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      Макрон напомнил Трампу о важности ракетного договора
      Макрон напомнил Трампу о важности ракетного договора / Фото из открытых сетей

      Лидер Франции Эммануэль Макрон указал главе Белого дома Дональду Трампу на важность договора о ликвидации РСМД, заключенного с Россией в 1987 году, из которого американский президент решил вывести США.

      Это вопрос политики обсудили во время телефонного разговора 21 октября, передает Ouest-France.

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      В частности, Макрон отметил важность соглашения, которое "фактически завершило эпоху холодной войны между СССР и США, для европейской безопасности и стратегической стабильности в целом", отметили в Елисейском дворце.

      В Евросоюзе также высказались по этому поводу.

      США и Российская Федерация должны продолжить конструктивный диалог относительно защиты этого договора и обеспечить его внедрение в жизнь, и сделать его всеобъемлющим и таким, что поддается проверке,
      – заявила пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерика Могерини.

      Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разорвать с Россией договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, именно Кремль нарушил условия данного соглашения.

      К слову, ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, что во время ближайших встреч с российскими чиновниками советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Добавим, что представитель Вашингтона планирует провести переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой российского МИД Сергеем Лавровым.

      О каком договоре идет речь?Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

      Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Новости политики Новости России Новости Франции Новости США Дональд Трамп Оружие Евросоюз Эммануэль Макрон
      Источник: 24 Канал
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