Капитуляция Путина: Портников о новом вызове Трампа хозяину Кремля

Президент США Дональд Трамп решением вывести свою страну из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности бросил вызов российскому коллеге Владимиру Путину по гонке вооружений. Правда, хозяин Кремля находится в невыгодном положении, и если ее примет, и если откажется – в обоих случаях это будет означать его капитуляцию.

Такое мнение высказал известный политический обозреватель, публицист и журналист Виталий Портников в своем Telegram.

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По его словам, готовность Дональда Трампа вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности демонстрирует, что американский президент готов действовать в привычной – с точки зрения противостояния с невменяемым авторитарным режимом – логике гонки вооружений.

"Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 31 год назад во время визита в Вашингтон генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Документ продемонстрировал готовность самого генсека и его тогдашнего американского визави Рональда Рейгана к разрядке. Но что было до этого? До этого была гонка вооружений, которую Рейган ускорил до небывалых темпов именно после того, как попытки его предшественника, Обамы ХХ века Джимми Картера, договориться с Кремлем закончились Афганистаном", – напоминает представитель СМИ.

В то же время Портников добавляет, что в итоге Советский Союз заглотил наживку.

ВПК начал поглощать безумное количество средств, работники многочисленных "почтовых ящиков" не жаловались на занятость, петля все крепче сжималась на горле Советского Союза. Когда Горбачев приехал в Вашингтон подписывать соглашение с Рейганом, он представлял государство-труп. У Путина же еще меньше возможностей "адекватно" ответить на гонку вооружений, чем у кремлевских старцев. США могут себе позволить эту гонку, Россия – нет. Он может повторить подвиг Брежнева и заглотить наживку, и это будет означать медленную, но необратимую эрозию государства, отложенную капитуляцию слабого перед сильным. И он может попытаться предотвратить гонку вооружений, но это значит капитулировать уже сейчас, забраться отовсюду, сосредоточиться на хищение самой России и начать новые переговоры по "разрядке" на правах младшего партнера,

– отметил он.

По мнению журналиста, Путин в этой ситуации выберет первый вариант – с капитуляцией своих преемников.

"Российской элите капитуляция нужна уже сейчас, пока еще можно сохранить государство. Капитуляция с Путиным или без него. Но бандиты с чекистами будут только ползать под троном, слизывать пыль с монарших ботинок и надеяться на "авось", – подытожил политический обозреватель.

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, во время ближайших встреч с российскими чиновниками советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Впоследствии возможны выход из ядерного договора анонсировал президент США Дональд Трамп. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют неуклюже и грубо", поэтому им придется принять меры "военно-технического характера", если США все же примут это решение.

О каком договоре идет речь? Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американский саммита.



Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.