Макрону прислали письмо с отрубленным пальцем человека
Источник:Valeurs actuelles
В резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона прислали отрубленный палец человека. Личность пострадавшего уже установлена.
В каком состоянии пострадавший – пока неизвестно. Также нет данных о преступниках и их мотивах.
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Макрону прислали письмо с отрубленным пальцем человека
Как стало известно, письмо с отрубленным пальцем служба Елисейского дворца получила по почте с 9 по 10 июля. Палец человека был помещен в холодильник, которым в бытовых целях пользовались охранники.
СМИ отметили, что лицо, которому принадлежит ампутированный палец, установлено.
Это немедленно инициировало соответствующую процедуру для случаев бедствия, чтобы об этом человеке могли позаботиться компетентные службы и провести соответствующее медицинское наблюдение,
– рассказали источники журналистам.
По состоянию на 13 июля официальных комментариев об инциденте со стороны Парижа не поступало.
В посольство Украины в Испании прислали конверт со взрывчаткой
- В посольстве Украины в Мадриде 30 ноября раздался взрыв. В МИД Украины отметили, что туда направили конверт со взрывчаткой.
- Как оказалось, письмо взорвалось в руках коменданта, когда тот осматривал его. Он получил незначительные ранения и попал в больницу.
- В Офисе Президента заявили, что за этим терроризмом предположительно стоят российские спецслужбы.
- Кстати, в тот же день пакет со взрывным устройством получили испанская компания Instalaza, глава правительства Испании Педро Санчес, Министерство обороны и авиабаза Торрехон-де-Ардос.