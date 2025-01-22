"Внезапно и неожиданно": умер известный журналист Максим Бироваш

На 47-ом году жизни скончался журналист Максим Бироваш. Он работал во многих известных украинских изданиях.

Трагическое известие сообщили на странице Бироваша в Facebook. В заметке говорится, что журналист отошел в мир иной поздно вечером 21 января. Его смерть была очень неожиданной "как выстрел", передает 24 Канал.

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Умер Максим Бироваш

Бировашу было всего 46 лет. Он был редактором, журналистом, коммуникационщиком в таких изданиях, как Бизнес, Корреспондент, Forbes Украина, Delo.ua.

В последние годы Бироваш работал заместителем главного редактора журнала Landlord, соучредителем Newfood.

Он был полон новых идей, проектов, планов на будущее. Он был любящим, заботливым отцом, мужем, сыном. Воспитывал двух сыновей, младшему чуть больше трех,

– отмечается в заметке.

Обратите внимание! Прощание с Максимом Бировашем состоится в четверг, 23 января ориентировочно в 13:30 в Крематории Байкового кладбища.

В сети друзья и коллеги журналиста делятся воспоминаниями о нем. Так, Нина Мищенко имела возможность поработать с Бировашем в Forbes. Она вспоминает, что тот был настоящим добряком, и всегда рассказывал веселые истории.

Бывшая коллега Бироваша Дарья Исакова отзывается о нем, как о "мастере слова", "человеке открытой души и большого сердца". "Друг, я не верю в твою смерть. Я не могу сдержать слезы. Сердце разрывается", – написала медийщица.

Журналист Олег Батурин вспомнил, как еще более 25 лет назад начинал работать с Максимом в единственной на тот момент независимой печатной газете в Новой Каховке "Деловые новости".

Я пришел чуть раньше, он чуть позже, но сразу было понятно, что в газете появилась звезда – талантливый журналист-самородок, яркий, эпатажный,

– отмечает Батурин.

Журналист заметил, что знал о том, что коллега в последнее время очень сильно болел, впрочем все равно был очень шокирован новостью о его смерти.