Остаются 402: в Раде слаживает мандат еще один нардеп

Народный депутат Максим Ефимов заявил о сложении мандата. Председатель депутатской группы "Восстановление Украины" объяснил, что вместе с командой максимально вовлечен в процессы сохранения промышленного и экономического потенциала Краматорска.

Об этом Ефимов сообщил на странице в фейбуке. Он заявил, что "депутатская деятельность требует очень много времени".

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Ефимов заявил, что составляет мандат народного депутата Украины. Он пояснил, что изначально полномасштабное вторжение сфокусировалось на политике "масштабных трансформаций" Краматорска. Однако сейчас, по его словам, ситуация изменилась.

"Впрочем, чувствую, как война ежедневно уменьшает вес институций. Усиливая запрос на персональное лидерство, которое заключается в способности обеспечить людям безопасность, экономическую активность и социальную защиту. Лидерство не нуждается в формальном статусе. Но требует личного вовлечения в процессы, готовности сопровождать их на всех этапах, вплоть до финального", – заявил Ефимов.

Он также сообщил, что с 24 февраля 2022 года команда Краматорского городского совета занимается жизнедеятельностью общества. Ефимов подчеркнул, что в сотрудничестве с местными властями "построил ключевой прифронтовый узел страны".

Он стал пристанищем для десятков тысяч гражданских переселенцев. Хабом, обеспечивающий потребности наших военных. В настоящее время команда максимально вовлечена в процессы сохранения промышленного и экономического потенциала города. В частности, путем релокации мощностей с обустройством на новых местах наших специалистов – самого ценного актива украинской Победы,

– заявил Ефимов.

По его словам, из-за этого возникла нехватка времени на другие сферы жизни, в частности депутатскую деятельность. Потому Ефимов принял решение составить депутатский мандат.

Что известно о Ефимове

Максим Ефимов – мажоритарщик из Краматорска. Начал политическую карьеру в 2007 году в Партии регионов. В 200 году снова был переизбран в состав той же партии.

В 2014 году Ефимов вышел из Партии регионов и был избран на парламентских выборах в качестве самовыдвиженца. В 2019 году снова был избран в ВР как беспартийный, а с декабря 2019 стал членом депутатской группы "Доверие".

Ефимов также владеет ПАО "Донбассэнерго". Общество имеет в своем составе две тепловые электростанции: Старобешевскую ТЭС, которая находится под контролем оккупантов, и Славянскую ТЭС.

Кроме того, широко известным Ефимов стал в 2019 году, когда приобрел конгрессно-выставочный Парковый центр в Киеве. Он больше известен как вертолетная площадка беглого президента Виктора Януковича. Отметим, что формальным владельцем объекта тогда стала Ефимова.