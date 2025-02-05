На войне погиб возлюбленный Оксаны "Ксены" Рубаняк прикарпатец Максим Емец

На фронте погиб военный и парень Оксаны "Ксены" Рубаняк Максим "Енот" Емец. Мужчина воевал еще с 19 лет.

С любимой Максим познакомился на одном из направлений фронта. О его гибели девушка сообщила в своих соцсетях, передает 24 Канал со ссылкой на Оксану Рубаняк.

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Кем был Максим Емец

Максим "Енот" Емец служил в 24 отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила. На фронте парень воевал еще с 2014 года. В интервью Front18 два года назад он рассказывал, что практически всю свою взрослую жизнь провел на войне и прошел весь путь от солдата до командира роты.

Военный также вспоминал, что когда получал ранения, думал, что не выживет, но "Бог решил иначе". После этого Максим возвращался на фронт, ведь говорил, что должен там быть.

Он прошел Иловайск и Дебальцево, воевал в УНСО и 10-й горно-штурмовой, дослужился до старшего лейтенанта. Мужчина погиб на Покровском направлении в возрасте 30 лет.

Оксана рассказывает, что у них было много планов на жизнь, которые они не успели реализовать. Девушка скрывала отношения с Максимом, однако, после его смерти сообщила о них.

Мы встретились на одном из направлений на фронте. Все произошло внезапно и неожиданно. Из нашей истории можно снимать фильм, но мы берегли все в тайне до конца. Ты заполонил собой мое пространство, добавил в жизнь ощущение безопасности, поддержки, любви. Ты тот, кого я ждала всю свою жизнь,

– рассказывает Оксана.

Она говорит, что ее любимый был борцом и отдал всю свою жизнь войне. Оксана добавляет, что искренне восхищается Максимом и уважает его путь.

Оксана Рубаняк и Максим Емец / Фото из соцсетей Оксаны Рубаняк

Я расскажу о тебе миру. Я буду нести тебя в своем сердце, которое не бьется с момента твоей гибели. Обычно мы были на разных направлениях. Кроме крайнего. Покровский. Он дал нам возможность чаще видеться, но он в итоге навсегда забрал тебя,

– говорит Оксана.

Она вспоминает, что всегда с нетерпением ждала встречи с любимым и могла преодолеть полстраны, чтобы увидеть его. А также добавляет, что и Максим часто рисковал, выезжал опасными дорогами с линии соприкосновения, потому что обещал приехать.