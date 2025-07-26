Зеленский присвоил погибшему командиру бригады "Лють" Максиму Казбану звание Героя Украины

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максиму Казбану. Военный погиб в ДТП 22 июля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента от 25 июля.

Читайте также Освобождал Клещеевку, участвовал в операциях: что известно о погибшем командире "Люти" Казбане

Максим Казбан получил звание Героя Украины

Максиму Казбану присвоили звание Героя Украины посмертно.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю присвоить звание Герой Украины Казбану Максиму Александровичу – полковнику полиции (посмертно),

– говорится в указе президента.

Погибшего военного также удостоили орденом "Золотая Звезда".

Максим Казбан возглавлял Объединенную штурмовую бригаду Национальной полиции Украины с сентября 2024 года по июль 2025-го. Известно, что военный участвовал в операциях ВСУ с 2022 года, в частности в операции по уничтожению российских вертолетов в Чернобаевке под Херсоном.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Максима Казбана. Вечная память!

Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного российского вторжения 684 военных из разных составляющих Сил безопасности и обороны получили звание Героя Украины, из них 428 были удостоены этого звания посмертно.

Всегда помним и чтим каждого и каждую, кто боролся за Украину, ее независимость и нормальную жизнь для наших людей,

– написал президент.

Напомним, Максим Казбан погиб в ДТП в Донецкой области 22 июля 2025 года.