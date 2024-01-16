Это невозможно убить: в Киеве пройдет фотовыставка памяти павшего Максима "Дали" Кривцова

В Киеве состоится фотовыставка памяти павшего поэта и военного Максима "Дали" Кривцова. Ее откроют в его День рождения.

Выставка "Дали: Я верну себе свою жизнь" будет состоять из 24 фоторабот Максима Кривцова и будет дополнена его стихами.

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Некоторые портреты остались неназванными: в Киеве состоится выставка памяти защитника "Дали"

Официальное открытие начнется 22 января в 18.30. Оно приурочено ко дню рождения автора. Во время события желающие смогут послушать стихи из сборника "Стихи из бойницы", которые будут читать друзья Максима.

22 января Максим должен был праздновать день рождения – на нуле или в кругу близких. Хотя Россия унесла его жизнь, но у друга "Дали" было то, что невозможно убить. Рукописи и фотографии, сканированные снимки, переписанные руками и опубликованные в соцсетях, перечитаны внимательными глазами стихи на страницах книги. Все это наследие говорит – "Я верну себе свою жизнь",

– сказала Дарья Крыж, соучредительница культурного проекта Squat 17b и куратор выставки.

Когда: Выставка пройдет с 22 января по 3 февраля 2024 года.

Выставка пройдет с 22 января по 3 февраля 2024 года. Где: Киев, в Squat 17b (ул. Терещенковская, 17Б).

Все работы и открытки с иллюстрациями украинских художников можно будет приобрести. Вырученные средства передадут на сохранение памяти о Максиме Кривцове.

Воин планировал эту выставку при жизни

Незадолго до своей гибели в декабре 2023 года Максим Кривцов планировал выставку своих фоторабот по войне в разных заведениях Киева. Это должно было стать напоминанием себе и другим – "Россия ведет войну против нас, а мы, воинство, продолжаем защищать мирную жизнь".

Хочется, чтобы этот военный простой быт немного и накладывался на быт города, создавая единую картинку,

– писал Максим.

Тогда на его запрос в фейсбуке откликнулось немало культурных деятелей. В разговоре между Максимом и кураторской группой Squat 17b возникло много идей – от сочетания выставки с поэтическими чтениями до смены фокуса – от рисунка к тексту, где в сочетании его работы и поэзии получили бы дополнительное прочтение.

Кураторская группа приглашает жителей и гостей города посетить фотовыставку героя. Организаторы отметили, что ее проведение – это совокупное желание друзей и близких отблагодарить, сделать все, чтобы Максим обрадовался.

Больше всего мы хотим, чтобы он ответил. Прокомментировал, дал описание портрета, чтобы объяснил, как быть с каждой работой. Впрочем, этого не произойдет. И мы взяли на себя эту ответственность. В переписках с Максимом есть пожелания, которым он хотел видеть выставку. И мы пытались следовать этим пожеланиям,

– сказала команда организаторов.

Некоторые портреты остались неназванными. У некоторых только год. Какие-то из них Максим Кривцов иллюстрировал собственными поэзиями, поэтому они и будут идти бок о бок.

Что известно о Максиме "Дали" Кривцова