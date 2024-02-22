Начальник управления образования и науки Черкасской ОВА Валерий Данилевский пообщался с дедом Максима Кузьминова. Он опубликовал о нем пост в соцсети, который впоследствии удалил фейсбук из-за "оскорбительных выражений относительно группы людей". Вероятно, речь идет о россиянах.

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Что дед сказал о Кузьминове

Пожилой житель Черкасской области прокомментировал поступок своего внука. Напомним, что российский пилот Максим Кузьминов сотрудничал с ГУР МО. Он принял участие в операции украинской разведки под названием "Синица". В августе 2023 года Кузьминов вылетел на Ми-8 из России и приземлил этот вертолет на Харьковщине.

Валерий Данилевский передал слова деда, не указывая его имени и фамилии. По словам Данилевского, этот уроженец Черкасской области всю жизнь служил и был пилотом военного вертолета.

Дед уверен, что Максиму никогда не импонировала война против его этнической родины, а в ходе операции по перегону вертолета он даже уничтожил других членов экипажа, которые отказались сдаться в плен. То есть дед уверен, что поступком внука руководила не жажда наживы, а голос украинских корней,

– написал он.

Также Данилевский написал, что отец Максима Кузьминова тоже летчик. По его словам, этот родственник, который уже находится на пенсии, осудил поступок сына перед российскими СМИ и назвал его предателем.



Удаленный пост Валерия Данилевского / Скриншот соцсетей

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